Criminosos invadem casa clonando controle em São Paulo Invasores enfrentaram falha ao sair; polícia investiga o caso Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 29/07/2025 - 13h17 (Atualizado em 29/07/2025 - 13h17 )

Criminosos invadem casa em São Paulo após clonar controle remoto do portão da garagem

No bairro Alto de Pinheiros, zona oeste de São Paulo, criminosos invadiram uma residência clonando o controle remoto do portão da garagem. Eles passaram cerca de oito minutos no local, onde recolheram diversos objetos de valor. Na saída, enfrentaram problemas com o controle clonado que falhou, obrigando-os a forçar o portão manualmente com a ajuda de um veículo, danificando-o.

A ação foi capturada por câmeras de segurança e levou os moradores a registrarem um boletim de ocorrência. A Polícia Civil está conduzindo a investigação para localizar os responsáveis, que ainda estão foragidos.

Assista ao vídeo - Criminosos invadem casa em São Paulo após clonar controle remoto do portão da garagem

