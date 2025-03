Cunhada de jovem assassinada fala sobre suspeita de envolvimento de conhecido no crime Suspeito frequentava a casa da família da vítima Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artifical do R7 11/03/2025 - 16h09 (Atualizado em 11/03/2025 - 16h09 ) twitter

‘Vai ser uma decepção enorme’, diz cunhada de Vitória caso a participação de Daniel seja confirmada

O programa Balanço Geral entrevistou Giulia Oliveira, cunhada de Vitória Regina de Souza, adolescente de 17 anos encontrada morta em uma área de mata em Cajamar (SP). Giulia falou sobre Daniel, um dos suspeitos de estar envolvido no crime, mencionando que ele sempre foi próximo da família e nunca levantou suspeitas.

Caso a participação de Daniel no crime seja confirmada, Giulia destacou que a família ficará extremamente decepcionada. Ele esteve presente no enterro de Vitória, oferecendo apoio aos familiares, com quem mantém uma relação de longa data.

Durante a entrevista, Giulia revelou que os investigadores estão avançando no caso, tendo desbloqueado celulares que podem conter informações cruciais.

