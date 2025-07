Discussão entre vizinhos termina com homem baleado na zona leste de São Paulo Luiz Eduardo está em estado grave após ser atingido por disparos durante conflito com um antigo conhecido Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 14/07/2025 - 13h42 (Atualizado em 14/07/2025 - 13h42 ) twitter

Família de homem baleado durante discussão em SP fala com o Balanço Geral

Luiz Eduardo está internado em estado grave após ser baleado na cabeça por um vizinho durante uma discussão na zona leste de São Paulo. O incidente ocorreu quando Luiz conversava ao telefone em frente à sua casa depois do trabalho. Segundo seus pais, que falaram à RECORD, o atirador era conhecido da família há anos, desde que Luiz era criança.

O conflito começou quando o vizinho abordou uma criança que andava de bicicleta, reclamando do barulho. Testemunhas relataram que ele ameaçou a criança antes de disparar contra Luiz Eduardo. Anteriormente no mesmo dia, ele já havia discutido com outro morador por motivos semelhantes.

Os pais de Luiz estavam ausentes no momento do ataque e expressaram surpresa com a violência do vizinho, que costumava usar uma arma em casa e já havia disparado para o alto em outras ocasiões. A polícia ainda busca localizar o suspeito enquanto a família aguarda notícias sobre a recuperação de Luiz.

Assista ao vídeo - Família de homem baleado durante discussão em SP fala com o Balanço Geral

