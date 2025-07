Edison Brittes busca dividir bens com ex-esposa após condenação Condenado pela morte de Daniel Corrêa, Edison Brittes faz novas alegações Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 01/07/2025 - 16h02 (Atualizado em 01/07/2025 - 16h02 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Edison Brittes tenta recuperar bens na Justiça após separação da ex-esposa

Edison Brittes, condenado pelo assassinato do jogador Daniel Corrêa em Curitiba (PR), agora busca a divisão dos bens com sua ex-esposa, Cristiana. O crime ocorreu durante uma festa na casa da família em 2018. Após sua condenação, Brittes alega que Cristiana teve participação no crime e quer reaver os bens que ficaram com ela após o divórcio.

Durante o julgamento, Brittes inicialmente protegeu Cristiana, mas agora afirma que ela teria ordenado o ataque ao jogador. Ele busca justiça para dividir os bens adquiridos durante o casamento, alegando que Cristiana se apropriou deles após sua prisão. No entanto, a Justiça mantém a sentença de Brittes sem aceitar suas novas alegações.

O crime ocorreu quando Daniel Corrêa participou de uma festa na casa dos Brittes e foi morto por Edison após tirar fotos com Cristiana. O corpo do jogador foi encontrado em uma área de mata na região metropolitana de Curitiba. Cristiana foi inocentada das acusações e pediu o divórcio após a condenação de Edison.

A disputa judicial agora se concentra na divisão dos bens enquanto a sentença criminal permanece inalterada. Edison Brittes enfrenta desafios para provar suas novas alegações contra Cristiana. A casa onde o crime ocorreu está em um terreno irregular e embargada pela Justiça, complicando ainda mais a divisão dos bens.

‌



Assista ao vídeo - Edison Brittes tenta recuperar bens na Justiça após separação da ex-esposa

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!