Empresário desaparece após evento em Interlagos

Dono de lojas de ótica na Grande SP desaparece após ir a evento em Interlagos, zona sul de São Paulo

Adalberto Júnior, dono de uma rede de óticas na Grande São Paulo, desapareceu após participar de um evento de motocicletas no Autódromo de Interlagos, na zona sul da capital paulista. O carro dele foi encontrado no estacionamento do autódromo, mas ele não retornou ao veículo.

Durante o evento, Adalberto estava acompanhado do amigo Rafael. Eles assistiram a um show de manobras de motos e uma apresentação musical. Em mensagens trocadas com sua esposa Fernanda, Adalberto mencionou que seu celular estava com pouca bateria e que pretendia sair por volta das 20h30 após assistir a uma corrida de motocross.

Fernanda relatou que Adalberto enviou uma foto durante o evento, mas depois disso não manteve mais contato. A última localização do celular dele ainda aponta para dentro do autódromo. A família verificou hospitais e IMLs em busca de informações, mas até agora não obteve respostas.

Rafael contou à polícia que se despediu de Adalberto após o show e que decidiu ficar para assistir a outras apresentações. Após deixar o evento, Rafael foi assaltado e teve sua moto roubada.

‌



A Secretaria de Segurança Pública registrou o caso como desaparecimento e está investigando possíveis pistas sobre o paradeiro de Adalberto. A falta de câmeras de segurança no local dificulta a investigação.

