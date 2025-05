Empresário desaparece após reunião em Cravinhos Carro foi encontrado abandonado em bairro de São Paulo Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 19/05/2025 - 15h24 (Atualizado em 19/05/2025 - 15h24 ) twitter

Empresário desaparece no interior de São Paulo após viajar para reunião de negócios

A polícia está à procura do empresário Nelson, que desapareceu após participar de uma reunião em Cravinhos, interior de São Paulo. Seu carro foi encontrado abandonado na zona norte da capital paulista, sem sinais dele.

Nelson manteve contato com a esposa até o início da tarde de sexta-feira, antes de iniciar sua viagem de volta para casa. O veículo foi localizado a cerca de 300 quilômetros do local da reunião, com os vidros traseiros abertos e uma bolsa de higiene fora do lugar habitual. Um arranhão no capô também chamou a atenção dos familiares.

Imagens de câmeras de segurança mostram o carro sendo deixado em Lauzanne Paulista, mas não revelam quem estava ao volante. A polícia está investigando o caso para determinar a última localização do celular de Nelson e busca por pistas sobre seu paradeiro. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa está liderando as investigações.

Assista em vídeo - Empresário desaparece no interior de São Paulo após viajar para reunião de negócios

