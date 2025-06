Empresário encontrado morto no Autódromo de Interlagos pode ter morrido por asfixia Polícia investiga hipóteses de acidente e homicídio em caso misterioso Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 06/06/2025 - 16h16 (Atualizado em 06/06/2025 - 16h16 ) twitter

A morte do empresário Adalberto Júnior, de 36 anos, no Autódromo de Interlagos, continua sendo um mistério para a polícia. As autoridades consideram tanto a possibilidade de acidente quanto a de assassinato. Informações preliminares sugerem que ele pode ter morrido por asfixia após cair em um buraco.

Rafael, amigo de Adalberto, revelou em depoimento que ambos realizaram testes de moto antes de assistir a um show no autódromo, onde alegou que consumiram maconha. No entanto, o exame toxicológico inicial detectou apenas alto consumo de álcool no corpo de Adalberto. Não foram encontradas lesões profundas, apenas arranhões cuja origem permanece desconhecida.

A polícia continua ouvindo testemunhas, incluindo funcionários do autódromo, enquanto aguarda resultados mais detalhados dos exames toxicológicos e necroscópicos para esclarecer o caso.

