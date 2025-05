Experimento social testa a empatia das pessoas em São Paulo Será que as pessoas vão auxiliar um jovem que acabou de ser roubado? Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 09/05/2025 - 15h58 (Atualizado em 09/05/2025 - 15h58 ) twitter

Teste social: após ser roubado, homem pede sapato emprestado a estranho para entregar currículo

Em São Paulo, um experimento social realizado pela RECORD colocou à prova a solidariedade dos moradores da cidade. Um ator interpretou um homem que alegava ter sido roubado e precisava de ajuda para conseguir um emprego. Ele abordava pessoas na rua pedindo que emprestassem seus sapatos para que pudesse entregar um currículo em uma agência de empregos.

Durante o experimento, várias pessoas foram abordadas enquanto a equipe da RECORD observava tudo de dentro de uma van com vidros escuros. As reações variaram; algumas pessoas hesitaram em ajudar, enquanto outras demonstraram empatia e solidariedade.

Entre aqueles que pararam para ouvir o pedido do ator, algumas decidiram ajudar apesar do receio de estarem sendo enganadas. Um entregador de bicicleta prontamente emprestou seus tênis, confiando no pedido do ator. Como reconhecimento pela generosidade demonstrada, aqueles que emprestaram seus calçados receberam um par de tênis novos.

O teste social mostrou que mesmo nas grandes cidades marcadas pela desconfiança e pressa cotidiana, ainda existem pessoas dispostas a ajudar o próximo. A experiência destacou a importância da empatia e da solidariedade em meio às adversidades diárias.

