Fã do Balanço Geral comemora aniversário de 95 anos com homenagem especial Dona Gegê celebra com família em Barueri e recebe surpresa do programa Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/07/2025 - 15h43

Geralda Vieira da Silva Jordão, carinhosamente conhecida como Dona Gegê, celebrou seu aniversário de 95 anos em Barueri, São Paulo. Originalmente de Belo Horizonte, ela se mudou para Barueri há três décadas. Dona Gegê tem uma família numerosa com 10 filhos, 34 netos, 40 bisnetos e cinco tataranetos.

No dia especial, Dona Gegê recebeu uma surpresa emocionante da equipe do programa Balanço Geral. Fã dedicada do programa da RECORD, ela foi homenageada em sua casa pela equipe que acompanha diariamente na televisão. Durante a visita, recebeu um telefonema especial do apresentador Passaia, que destacou sua história de vida inspiradora.

Além disso, a celebração coincidiu com o aniversário de uma bisneta, tornando a ocasião ainda mais memorável para toda a família.

