Família busca apoio financeiro para tratamento de doença rara na Itália Dois irmãos enfrentam adrenoleucodistrofia e precisam de tratamento caro no exterior Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 09/06/2025 - 16h18

Família pede ajuda para pagar tratamento raro oferecido fora do Brasil para dois irmãos

Alexandre e Fernando são dois irmãos que enfrentam uma batalha contra a adrenoleucodistrofia, uma doença genética rara. Esta condição impede que o cérebro envie comandos ao corpo, resultando em perda progressiva de sentidos e movimentos. Diagnosticados em setembro de 2024 após uma convulsão do caçula Fernando, os meninos agora dependem de um tratamento inovador oferecido em Florença, Itália.

A terapia exige quatro sessões ao custo de R$ 50 mil cada. Até agora, a família conseguiu pagar apenas uma sessão para cada criança, totalizando R$100 mil. Faltam três sessões para completar o tratamento dos irmãos. Thalita, mãe das crianças, não pode mais trabalhar fora devido à necessidade de cuidados constantes com Fernando. Para arrecadar fundos, ela montou uma pequena loja de cosméticos em frente à sua casa.

A médica Graciele Brandão destaca que o tratamento na Itália tem mostrado resultados positivos e acompanha as mães que buscam essa terapia inovadora para seus filhos. O instituto responsável pelo tratamento está disposto a colaborar com instituições brasileiras para facilitar o acesso à terapia no Brasil no futuro.

Enquanto isso não ocorre, Thalita conta com o apoio de familiares e amigos na arrecadação dos recursos necessários para garantir o tratamento completo dos filhos.

