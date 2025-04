Família troca celular original por réplica em loja de São Paulo Funcionários levaram quatro dias para identificar o golpe através das câmeras de segurança Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 28/04/2025 - 15h46 (Atualizado em 28/04/2025 - 15h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Novo golpe: criminosos trocam celular original por réplica em loja de shopping em São Paulo

Uma loja de eletrônicos em um shopping de São Paulo foi alvo de um golpe, onde uma família substituiu um celular original por uma réplica. O crime foi registrado pelas câmeras de segurança do estabelecimento. O incidente ocorreu quando o pai, acompanhado pela esposa e uma jovem que parecia ser sua filha, pediu para ver um modelo de celular avaliado em R$ 7 mil. Enquanto a jovem distraía o vendedor, o pai trocou o aparelho original por um falso que estava em seu bolso.

A troca só foi descoberta quatro dias após o ocorrido, quando um funcionário notou diferenças no aparelho ao guardá-lo. “Ele olhou meio de lado, a carcaça estava um pouco marcada”, relatou um dos funcionários. A equipe do estabelecimento revisou horas de gravações até identificar os responsáveis. O caso está sob investigação policial, e os lojistas incentivam outros comerciantes que possam ter sido vítimas do mesmo golpe a registrarem ocorrência.

Assista em vídeo - Novo golpe: criminosos trocam celular original por réplica em loja de shopping em São Paulo

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!