Filha de Paulo Cupertino presta depoimento durante julgamento do pai Isabela Tibcherani relembrou crime contra Rafael Miguel e seus pais Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 29/05/2025 - 16h03 (Atualizado em 29/05/2025 - 16h03 )

Filha de Paulo Cupertino presta depoimento e relembra dia do assassinato do namorado e sogros

Isabela Tibcherani, filha de Paulo Cupertino, prestou depoimento durante o julgamento do pai, acusado de assassinar o ator Rafael Miguel e seus pais. O depoimento durou cerca de uma hora e meia e foi marcado por momentos de emoção. Isabela relembrou sentir-se angustiada no dia do crime e relatou seu encontro com Rafael Miguel em uma praça próxima à sua casa.

Após serem buscados pelos pais de Rafael, eles foram para a residência de Isabela. Lá, foram surpreendidos por Paulo Cupertino, que confrontou Rafael e disparou contra ele e seus pais. Isabela tentou socorrer Rafael sem sucesso.

Durante o julgamento, foi mencionado o histórico de violência de Cupertino contra familiares. Isabela confirmou saber que seu pai possuía uma arma. O Ministério Público destacou esses antecedentes como parte do caso contra Cupertino.

