Frieza de adolescentes em assassinato no RJ choca autoridades

Delegados responsáveis pelo caso do garoto que matou os pais no RJ falam com o Balanço Geral

Uma adolescente de Mato Grosso foi apreendida por suspeita de envolvimento no assassinato dos pais e do irmão de seu namorado no Rio de Janeiro. O crime ocorreu após a recusa dos pais do jovem em permitir que ele visitasse a namorada no Mato Grosso. Eles mantinham um relacionamento virtual há mais de seis anos, desde que se conheceram em um jogo online.

O delegado Matheus Soares destacou que a jovem incentivou ativamente os assassinatos, discutindo friamente como se livrar dos corpos. Já o delegado Carlos Augusto Guimarães observou que os depoimentos sugerem personalidades psicopatas nos adolescentes.

As investigações revelaram planos para eliminar qualquer um que se opusesse ao relacionamento deles, incluindo a possibilidade de matar os pais da adolescente. A jovem está detida em Água Boa, aguardando procedimentos judiciais.

