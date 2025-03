Funcionário processa Vale após mordida de cachorro durante home office Tribunal nega pedido de indenização por considerar acidente doméstico Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 21/03/2025 - 16h28 (Atualizado em 21/03/2025 - 16h28 ) twitter

Funcionário processa empresa por ter sido mordido por seu próprio cachorro durante o home office

Um analista operacional sênior da mineradora Vale processou a empresa após ser mordido por seu próprio cachorro durante o home office na Bahia. Ele buscava indenização por danos morais e materiais, argumentando que a empresa deveria ter orientado sobre riscos com animais domésticos em ambiente de trabalho remoto. O Tribunal Regional do Trabalho negou o pedido, afirmando que o trabalho remoto é responsabilidade do empregado e que a empresa só responde por acidentes diretamente ligados à atividade profissional.

O incidente ocorreu quando o cachorro do analista se assustou com um gesto brusco do tutor, resultando em uma mordida que causou lesões no joelho do funcionário. A justiça considerou o acidente estritamente doméstico e não relacionado ao trabalho. Além disso, uma perícia revelou que o analista possuía uma condição preexistente, sem ligação com a mordida ou o trabalho.

Mesmo insatisfeito com a decisão inicial, o analista recorreu, mas a segunda instância manteve o veredicto. Casos semelhantes já foram julgados com decisões variáveis; em um caso recente, uma empresa foi condenada a pagar indenização após um funcionário sofrer um acidente devido à falta de equipamentos adequados para home office.

