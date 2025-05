Guarda Civil Metropolitana é baleada no Jardim Iguatemi, em SP Polícia busca atirador na zona leste de São Paulo Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 27/05/2025 - 13h14 (Atualizado em 27/05/2025 - 13h14 ) twitter

GCM é baleada no Jardim Iguatemi, na zona leste de SP

Uma agente da Guarda Civil Metropolitana foi atingida por disparo no Jardim Iguatemi, zona leste de São Paulo. A Polícia Militar e a Guarda Municipal estão realizando buscas em residências e áreas de mata para localizar o atirador responsável pelo ataque.

A operação conta com um grande efetivo das forças de segurança e várias viaturas no local. Um veículo relacionado à ocorrência está sob proteção enquanto as investigações prosseguem.

