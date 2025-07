Homem é preso em São Paulo acusado de feminicídio João Canuto Nunes foi detido próximo à delegacia responsável pelo caso Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 01/07/2025 - 16h17 (Atualizado em 01/07/2025 - 16h17 ) twitter

Suspeito de matar esposa com golpes de faca dentro de casa é preso na Grande SP

João Canuto Nunes foi detido em São Paulo sob acusação de assassinar Ana Lúcia Pereira com facadas no peito e no pescoço. A prisão ocorreu em uma loja de peças perto da delegacia que apura o crime. Nunes já era procurado por outro feminicídio e por abuso sexual de uma ex-companheira.

O crime contra Ana Lúcia ocorreu após ela decidir terminar o relacionamento. João Canuto já havia confessado o assassinato para a mãe da vítima, alegando que queria viver para sempre com Ana Lúcia. Ele também culpou a ex-sogra pelo ocorrido.

Nunes possuía um histórico de violência, incluindo um feminicídio anterior na zona norte de São Paulo e um caso de abuso sexual em Rondônia. Ana Lúcia chegou a se mudar para Minas Gerais para fugir da situação, mas foi convencida a retornar por promessas de mudança e amor feitas por João Canuto.

