Homem foragido por homicídios é preso após décadas Francisco Ferreira da Silva vivia sob identidade falsa e era procurado em três estados Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/06/2025 - 16h05

Polícia prende idoso que matou quatro pessoas e levava vida normal na vizinhança

Francisco Ferreira da Silva, de 65 anos, foi preso em São Paulo após viver por mais de duas décadas como fugitivo. Ele usava a identidade falsa de José Brito para evitar a captura enquanto cometia assassinatos em Goiás, Distrito Federal e Paraíba.

Conhecido por sua aparência amigável, Francisco trabalhava como pedreiro para se misturar à comunidade local sem levantar suspeitas. As investigações revelaram que ele cometia homicídios geralmente após brigas em bares, utilizando documentos falsos para mudar-se de estado.

Com a colaboração de policiais de Goiás, Francisco foi localizado e detido. Ele tentou enganar as autoridades com sua identidade falsa durante a abordagem, mas acabou confessando os crimes. A polícia ainda investiga seu possível envolvimento em outros homicídios não registrados.

As autoridades destacam que ele pode enfrentar penas severas devido à gravidade dos atos cometidos.

