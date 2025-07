Homem pula no mar para salvar filha durante cruzeiro Pai resgata filha de queda no mar entre Bahamas e Fort Lauderdale Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 01/07/2025 - 16h12 (Atualizado em 01/07/2025 - 16h12 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Homem se joga no mar para salvar filha de 4 anos que caiu de navio

Durante um cruzeiro entre as Bahamas e Fort Lauderdale, uma menina de aproximadamente quatro anos caiu no mar enquanto era fotografada próxima a uma grade do navio. O pai agiu rapidamente, pulando atrás dela para salvá-la. Ambos permaneceram submersos por cerca de dez minutos até serem resgatados pela tripulação do navio.

O incidente ocorreu no trecho final do cruzeiro, com muitos passageiros testemunhando o resgate dramático. A tripulação lançou rapidamente um bote salva-vidas, enquanto o capitão desacelerou o navio para facilitar o resgate. Um barco auxiliar conseguiu retirar pai e filha do mar em segurança.

Testemunhas relataram que a criança caiu em uma área com pista de caminhada no quarto deck do navio. Apesar das barreiras de segurança de acrílico presentes no local, ainda não está claro como a criança caiu. A companhia de cruzeiro confirmou que ambos não se feriram e que o navio retomou suas operações normais após o incidente bem-sucedido.

Assista ao vídeo - Homem se joga no mar para salvar filha de 4 anos que caiu de navio

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!