Assista à íntegra de A Hora da Venenosa desta segunda (22)

Fique por dentro de tudo que acontece no mundo dos famosos

Veja no quadro A Hora da Venenosa desta segunda (22): Fabíola Reipert fala sobre texto do término de Paolla Oliveira: ‘Parece escrito por assessoria’ E ainda: Sem emprego? MC Daniel enfrenta cancelamento de shows após trair a ex grávida

