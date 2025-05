Idosa perde controle do carro e atropela jovem em São Paulo Apesar do impacto forte, a vítima teve apenas ferimentos leves e foi socorrida por uma enfermeira no local Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 20/05/2025 - 15h49 (Atualizado em 20/05/2025 - 15h49 ) twitter

Motorista idosa perde o controle e atropela mulher na faixa de pedestres em São Paulo

Uma idosa perdeu o controle de seu carro e atropelou uma jovem que atravessava na faixa de pedestres no bairro Santa Cecília, São Paulo. A vítima foi arremessada no ar antes de cair no chão, mas sofreu apenas ferimentos leves. Uma enfermeira que passava pelo local prestou os primeiros socorros à jovem.

O acidente ocorreu em uma tarde movimentada quando a motorista tentava passar antes do semáforo fechar. Durante a manobra, o veículo invadiu a calçada, atingiu a jovem e colidiu com a parede de um prédio. Testemunhas ajudaram até a chegada das equipes de emergência.

A motorista relatou à polícia que discutia com seu marido no momento do acidente. O impacto deixou danos visíveis no local, incluindo uma placa de sinalização derrubada e um portão amassado. Apesar do susto, a jovem foi levada ao hospital consciente.

