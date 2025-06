Idoso de São Paulo denuncia ex-mulher por agressões físicas e emocionais Carlos Dionizio busca justiça após décadas de relacionamento abusivo com Marina Lourdes Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 06/06/2025 - 16h04 (Atualizado em 06/06/2025 - 16h04 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Idoso busca justiça após sofrer agressões físicas e emocionais da ex-mulher por 25 anos

Carlos Dionizio, um idoso de 70 anos residente na zona norte de São Paulo, denunciou sua ex-esposa, Marina Lourdes da Silva, por agressões físicas e emocionais após um casamento conturbado de 25 anos. Separados há três meses, eles têm dois filhos em comum.

Carlos, técnico de manutenção, foi agredido por Marina em uma rua enquanto se dirigia ao trabalho. A agressão foi registrada em vídeo, mostrando Marina puxando-o pela blusa, dando tapas e pressionando-o contra uma parede. O incidente durou pouco mais de um minuto e levou Carlos a registrar um boletim de ocorrência por ameaça.

Marina nega as acusações e afirma ter apenas empurrado Carlos. Ela também registrou um boletim de ocorrência sem especificar o crime. Carlos relata que as agressões foram constantes ao longo do relacionamento e decidiu se separar devido às brigas frequentes. Ele busca justiça para seguir sua vida sem interferências futuras. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou Carlos sobre o prazo para representar contra a autora das agressões.

Carlos espera que a justiça seja feita para que ele possa viver em paz e segurança após anos de conflitos e desrespeito no relacionamento.

‌



Assista ao vídeo - Idoso busca justiça após sofrer agressões físicas e emocionais da ex-mulher por 25 anos

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!