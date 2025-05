Influenciadora Any Awuada é presa em São Paulo por falsificação de perfumes Advogada representou vítimas do golpe; esquema envolvia mudança de identidade Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 22/05/2025 - 15h29 (Atualizado em 22/05/2025 - 15h29 ) twitter

Influenciadora Any Awuada é presa em SP por esquema de falsificação de perfumes

A influenciadora Any Awuada foi presa em São Paulo por participação em um esquema de falsificação de perfumes. Conhecida por alegar ter se relacionado com Neymar, Any enganou diversas pessoas vendendo produtos falsos.

A advogada Sirlene Nunes, de Belo Horizonte, representa juridicamente 22 mulheres vítimas do golpe. Sirlene adquiriu produtos falsificados e não conseguiu reembolso, levando-a a denunciar o caso nas redes sociais.

Investigações revelaram que Any usava diferentes identidades para enganar suas vítimas. Ela também alegou estar grávida de Neymar, fato desmentido durante as investigações. A prisão ocorreu após a repercussão nacional do caso.

