Influenciadora enfrenta batalha judicial após agressão em São Paulo Thetys Carol aguarda julgamento de agressora que está foragida Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 13/06/2025 - 16h44

Influenciadora busca justiça após ser violentamente agredida em casa de shows em São Paulo

Thetys Carol, uma influenciadora e biomédica de 52 anos, continua lutando por justiça após sofrer uma agressão em uma casa de shows em São Paulo. A agressão foi motivada por ciúmes de Rosângela Aparecida Ribeiro, que acreditava que Thetys estava envolvida com seu parceiro. Thetys, que desconhecia o relacionamento do homem, sofreu graves lesões, incluindo fraturas no crânio e lesão na medula cervical, resultando em três meses de internação e cinco cirurgias.

Rosângela fugiu para Portugal após o incidente, mas foi localizada e extraditada para o Brasil. Apesar de ser capturada, ela ainda não foi julgada e permanece foragida. O julgamento está marcado para 15 de outubro no Fórum da Barra Funda, em São Paulo. O Ministério Público de São Paulo confirmou que Rosângela será julgada mesmo que não compareça à audiência. Thetys expressa preocupação com a possibilidade de Rosângela tentar atacá-la novamente, mas também espera que a condenação da agressora encoraje outras vítimas de violência a buscar justiça.

Assista ao vídeo - Influenciadora busca justiça após ser violentamente agredida em casa de shows em São Paulo

