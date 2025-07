Invasão em Viamão termina com roubo de Golden Retriever Família busca reencontro com Luna após tentativa de furto frustrada Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 29/07/2025 - 14h50 (Atualizado em 29/07/2025 - 14h50 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Dois homens invadiram uma casa em Viamão e tentaram roubar uma Golden Retriever chamada Luna.

A invasão foi frustrada pelo sistema de alarme da residência.

A filha da tutora, Aline Fantinel, está muito abalada com o desaparecimento do animal.

A polícia investiga o caso e a família busca informações para o retorno de Luna.

Criminosos invadem casa e levam cachorra de estimação depois de não conseguirem arrombar portão

Dois homens invadiram uma casa em Viamão, Rio Grande do Sul, e após não conseguirem arrombar a porta devido ao sistema de alarme, levaram a cachorra da família, uma Golden Retriever chamada Luna. A tutora Aline Fantinel expressou sua angústia pelo desaparecimento do animal, que foi adotado no início do ano.

A filha de Aline, de apenas seis anos, está profundamente abalada com o sumiço de Luna, que considera parte essencial da família. Este incidente marca a terceira invasão à residência em menos de um ano, aumentando as preocupações com a segurança.

A polícia foi acionada para investigar o caso e auxiliar na recuperação da cachorra. A família espera ansiosamente por qualquer informação que leve ao retorno seguro de Luna.

