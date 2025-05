Investigação de assassinato na Califórnia é reaberta após 48 anos Novas tecnologias permitem análise de digitais de 1977 e levam à prisão de suspeito Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 15/05/2025 - 15h27 (Atualizado em 15/05/2025 - 15h27 ) twitter

Exclusivo: investigação de assassinato reabre caso após 48 anos na Califórnia

Após quase meio século sem solução, um dos casos de assassinato mais intrigantes da Califórnia teve avanços significativos. Jeanette Ralston, uma jovem americana de 24 anos, foi encontrada morta em janeiro de 1977 dentro de seu carro em San Mateo, vítima de estrangulamento e abuso sexual.

Na época do crime, uma digital encontrada em um maço de cigarro no veículo não correspondia a nenhum registro disponível. No entanto, com o avanço tecnológico atual, essa digital foi recentemente ligada a Willie Eugene Sims, que servia como soldado próximo ao local do crime.

Sims já havia sido condenado por tentativa de homicídio e roubo em 1978. Com a reabertura do caso por iniciativa de um investigador dedicado a resolver crimes antigos, o DNA dele também foi correspondido ao material genético coletado nas unhas da vítima.

Agora preso e aguardando julgamento sem direito à fiança, Sims ainda não se declarou culpado. A família de Jeanette espera por justiça após décadas de incerteza e sofrimento.

