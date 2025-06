Investigação revela comércio ilegal de ouro em São Paulo Cresce mercado clandestino de ouro sem comprovação de origem Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 26/06/2025 - 16h05 (Atualizado em 26/06/2025 - 16h05 ) twitter

Câmera escondida flagra práticas irregulares no comércio do ouro em São Paulo

Uma investigação em São Paulo revelou práticas irregulares no comércio de ouro, onde o metal precioso é comprado sem documentação. A equipe do programa Balanço Geral utilizou uma câmera escondida para documentar essas transações ilícitas. A ausência de exigências legais para a compra alimenta atividades criminosas, incluindo furtos e roubos violentos.

A cidade enfrenta um aumento significativo nos crimes relacionados ao ouro, com um crescimento de 68% nos furtos e roubos de anéis e alianças no início deste ano. A valorização do ouro, atingindo R$ 600 por grama, intensificou a busca pelo metal, tornando-o um alvo lucrativo para quadrilhas especializadas.

Além das transações sem comprovação, a investigação mostrou como as joias são frequentemente derretidas e vendidas ilegalmente. Recentemente, a polícia prendeu um suspeito de receptação de ouro roubado após operações que resultaram na recuperação de joias e dinheiro. As autoridades também realizaram buscas em joalharias, recuperando itens avaliados em milhões de reais.

A alta no preço do ouro e a facilidade de comercialização sem documentação têm levado a um ambiente de insegurança, onde muitos evitam usar joias em público devido ao risco de assaltos.

