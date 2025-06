Investigação sobre morte de Adalberto considera mata-leão como hipótese Polícia analisa marcas de sangue no carro em meio à ausência de sinais aparentes de violência Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/06/2025 - 16h09 (Atualizado em 11/06/2025 - 16h09 ) twitter

Caso Adalberto: empresário pode ter sofrido mata-leão durante briga com seguranças de evento

A Polícia Civil investiga a morte de Adalberto, considerando a hipótese de asfixia torácica possivelmente causada por um mata-leão. Marcas de sangue encontradas no carro levantam dúvidas, pois o laudo preliminar do Instituto Médico Legal não apontou sinais visíveis de violência no corpo.

Com cerca de 100 seguranças presentes no festival próximo ao ocorrido, a polícia planeja ouvi-los para esclarecer se presenciaram algo fora do comum. A análise forense busca determinar a origem do sangue encontrado no veículo.

O perito Ugo Frugoli destacou que a compressão torácica poderia ter ocorrido através de diversas formas, incluindo alguém pressionando o tórax ou técnicas de imobilização. A investigação continua para entender a sequência dos eventos e possíveis envolvidos na morte.

