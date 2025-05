Jovem americano larga emprego para velejar com sua gata Após diagnóstico médico, Oliver Widger embarcou em aventura marítima rumo ao Havaí Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/05/2025 - 16h18 (Atualizado em 23/05/2025 - 16h18 ) twitter

Jovem larga o emprego e sai para navegar o mundo com sua gata de estimação

Oliver Widger, um jovem americano de 29 anos, decidiu abandonar seu emprego como gerente em uma loja de pneus após receber um diagnóstico médico que poderia levar à paralisia. Apesar do bom salário, ele não estava satisfeito com sua rotina e optou por uma mudança radical ao comprar um veleiro para navegar do Oregon até o Havaí, acompanhado por sua gata Phoenix.

A decisão foi motivada pelo desejo de viver plenamente e aproveitar cada momento. Oliver passou meses aprendendo a navegar e tomou precauções como adquirir um telefone via satélite e um sinalizador de emergência devido à sua inexperiência como marinheiro. Durante a jornada, ele compartilha suas experiências nas redes sociais, inspirando outras pessoas a seguirem seus sonhos.

Assista em vídeo - Jovem larga o emprego e sai para navegar o mundo com sua gata de estimação

