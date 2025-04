Jovem de 22 anos é morto após discussão de trânsito em São Bernardo Disparo fatal ocorreu após buzinada; polícia busca atirador Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 29/04/2025 - 14h46 (Atualizado em 29/04/2025 - 14h46 ) twitter

Jovem é morto após briga de trânsito em São Bernardo, ABC paulista

Patrick da Silva Brito, um jovem de 22 anos, foi morto em São Bernardo do Campo após um incidente no trânsito. Ele voltava de uma festa com um amigo quando se depararam com um carro parado na via onde um casal discutia. O amigo de Patrick buzinou para pedir passagem, o que irritou o homem envolvido na discussão. O homem foi até seu carro, pegou uma arma e disparou contra o veículo dos jovens, atingindo Patrick na cabeça enquanto ele estava no banco do passageiro.

Apesar dos esforços do amigo para levá-lo rapidamente ao hospital, Patrick não resistiu aos ferimentos. A polícia está investigando o caso e procura imagens de câmeras de segurança que possam identificar o atirador. Amigos e familiares estão profundamente abalados pela perda trágica de Patrick, que era conhecido por sua proximidade com a família e amigos. Testemunhas têm colaborado com as autoridades para ajudar na investigação.

