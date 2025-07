Jovem encontrado após desaparecer na Rodoviária do Tietê Francisco Gabriel foi localizado com ferimentos após assalto Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 01/07/2025 - 16h19 (Atualizado em 01/07/2025 - 16h19 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Jovem que desapareceu na Rodoviária do Tietê é encontrado após reportagem do Balanço Geral

Francisco Gabriel, de 23 anos, reapareceu após desaparecer ao chegar na Rodoviária do Tietê em São Paulo. O jovem voltava de férias na Paraíba e dirigia-se a Santa Catarina quando foi visto pela última vez enquanto esperava um ônibus de conexão.

Ele foi encontrado em um albergue próximo ao local, com ferimentos na cabeça, braços e pernas. Francisco relatou ter sido vítima de um assalto, mas não se lembra claramente dos detalhes devido ao estado de choque. Após o incidente, foi hospitalizado e recebeu alta antes de ir para o abrigo onde foi localizado.

O caso ganhou atenção após uma reportagem no Balanço Geral da RECORD, que ajudou a reunir informações cruciais para o reencontro. Agora em segurança com sua família, a investigação continua para esclarecer os eventos ocorridos no terminal rodoviário.

Assista ao vídeo - Jovem que desapareceu na Rodoviária do Tietê é encontrado após reportagem do Balanço Geral

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!