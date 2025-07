Jovem envenenado com chumbinho em São Bernardo do Campo Padrasto é preso sob suspeita de tentativa de homicídio contra enteado Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 17/07/2025 - 15h25 (Atualizado em 17/07/2025 - 15h25 ) twitter

Caso Lucas: Irmão confirma que substância encontrada nos bolinhos de mandioca é chumbinho

Lucas Silva Santos, de 19 anos, está hospitalizado após consumir bolinhos de mandioca contaminados com chumbinho em São Bernardo do Campo. A confirmação veio dos médicos, segundo Marcos, irmão mais velho de Lucas. Admilson Ferreira, padrasto de Lucas, foi preso sob suspeita de ter envenenado intencionalmente o jovem.

O incidente ocorreu após Lucas ingerir bolinhos enviados por sua tia Cláudia, que recebeu instruções de Admilson para fritar e enviar os alimentos. A polícia acredita que Admilson planejou o envenenamento. Outros membros da casa também consumiram os bolinhos, mas não apresentaram sintomas graves.

Admilson mantinha um relacionamento de longa data com a mãe de Lucas e era conhecido por seu comportamento agressivo e controlador. Nayara, sobrinha de Admilson, revelou ter sofrido abusos quando criança, reforçando as suspeitas contra ele.

Após a prisão, Admilson negou as acusações, embora mensagens de texto sugiram que ele cogitava matar Lucas. A polícia aguarda resultados toxicológicos para confirmar a substância usada no crime. Enquanto isso, Lucas permanece internado com sinais de recuperação. Admilson enfrenta acusações por tentativa de homicídio triplamente qualificado.

