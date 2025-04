Jovens morrem atropeladas em São Caetano (SP); motorista investigado por homicídio doloso Acidente ocorreu em alta velocidade; suspeita de racha está sob investigação Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 10/04/2025 - 15h11 (Atualizado em 10/04/2025 - 15h11 ) twitter

Jovens de 18 anos morrem atropeladas enquanto atravessavam a faixa de pedestre em São Caetano (SP)

Duas jovens de 18 anos, Isabelle Helena Lima da Costa e Isabela Priel Regis, morreram após serem atropeladas enquanto atravessavam a faixa de pedestres na Avenida Goiás, em São Caetano do Sul. O motorista envolvido, Brendo dos Santos Sampaio, de 26 anos, estava em alta velocidade no momento do acidente. Apesar do teste do bafômetro ter dado negativo para álcool, a polícia investiga o caso como homicídio doloso devido à velocidade excessiva.

Imagens de câmeras de segurança mostram que o carro de Brendo cruzou o semáforo ainda amarelo em alta velocidade. Há suspeitas de que ele participava de um racha no momento do acidente. Brendo nega as acusações e afirma que o sinal estava verde para ele; no entanto, evidências visuais contestam essa versão.

As jovens estavam voltando para casa após uma comemoração quando foram atingidas. O impacto foi tão forte que não tiveram chance de reação. A polícia continua investigando todos os detalhes para esclarecer as circunstâncias exatas do acidente. Enquanto isso, Brendo aguarda audiência de custódia para determinar se responderá em liberdade.

