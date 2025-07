Médica agredida por namorado em São Paulo permanece em estado grave Pedro Camilo está preso após ataque brutal motivado por ciúmes Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/07/2025 - 15h24 (Atualizado em 23/07/2025 - 15h24 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Médica agredida por namorado fisiculturista em São Paulo precisará reconstruir o rosto

Uma médica de 27 anos está internada em estado crítico após ser agredida pelo namorado Pedro Camilo Garcia Castro, fisiculturista de 24 anos, em Moema, São Paulo. A agressão ocorreu no dia do aniversário dela e resultou em ferimentos graves no rosto, necessitando de cirurgias reconstrutivas. Pedro Camilo foi preso preventivamente.

A vítima está na Unidade de Terapia Intensiva em Santos, sem previsão de alta. A agressão gerou grande repercussão devido à sua brutalidade. Pedro alegou ciúmes como motivo para o ataque, afirmando ter encontrado mensagens no celular da namorada que o irritaram.

Câmeras de segurança capturaram Pedro deixando o local após a agressão. A polícia investiga possíveis agressões anteriores e busca depoimentos para esclarecer o caso. A prisão preventiva foi decretada para garantir a continuidade das investigações com segurança.

Este caso ressalta a gravidade da violência contra a mulher e a importância das denúncias para prevenir tragédias semelhantes.

‌



Assista ao vídeo - Médica agredida por namorado fisiculturista em São Paulo precisará reconstruir o rosto

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!