Médico é afastado após ser flagrado comprando álcool antes de plantão

Paciente denuncia médico por comprar bebida alcoólica antes de plantão

Um médico foi afastado após um paciente denunciar que ele comprou vodka em uma lanchonete próxima ao hospital onde faria plantão em Praia Grande, São Paulo. Felipe Gomes, o paciente, percebeu que o médico estava com as mãos trêmulas durante a compra. Mais tarde, descobriu que seria atendido pelo mesmo profissional no pronto-socorro.

As câmeras de segurança da lanchonete registraram o momento em que Felipe e o médico estavam presentes no local. Felipe relatou à administração do hospital sobre a situação e afirmou ter sentido cheiro de álcool durante o atendimento. A direção do hospital confirmou o afastamento do médico. O Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo abriu uma sindicância para investigar a conduta do profissional.

A Secretaria de Segurança Pública registrou a ocorrência como não criminal e iniciou um procedimento administrativo para apurar os fatos. A defesa do médico nega as acusações, alegando que as imagens não comprovam a ingestão de álcool. O caso segue sob investigação.

