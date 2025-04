Ministérios lutam contra racismo no futebol com novas iniciativas Campanhas educativas e mobilização de torcidas são destaques do projeto

Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 29/04/2025 - 14h51 (Atualizado em 29/04/2025 - 14h51 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share