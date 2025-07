Motorista ignora sinalização e atinge casal de moto em São Paulo Condutor foge sem prestar socorro; polícia investiga o caso Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 31/07/2025 - 15h38 (Atualizado em 31/07/2025 - 15h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

RESUMO DA NOTÍCIA Um acidente em São Paulo deixou um casal de motociclistas ferido após um carro desrespeitar uma placa de "pare".

O motorista do carro fugiu sem prestar socorro, enquanto testemunhas ajudaram as vítimas.

Um motoboy conseguiu anotar a placa do carro e repassou a informação para a polícia, que investiga o caso.

As vítimas enfrentam altos custos médicos e reparos, além de perda de renda devido à incapacidade de trabalhar.

Motorista ignora sinalização, atinge casal em moto e foge sem prestar socorro

Na Zona Sul de São Paulo, um acidente de trânsito deixou Eunice Dias Nogueira, de 44 anos, e Danilo de Almeida Pinheiro, de 34 anos, feridos após serem atingidos por um carro cujo motorista desrespeitou uma placa de “pare”. O condutor fugiu sem prestar socorro às vítimas.

Eunice relatou que foi parar embaixo de um caminhão após o impacto. Testemunhas no local prestaram assistência ao casal. Um motoboy que presenciou o acidente seguiu o carro e anotou a placa, repassando a informação à polícia. O proprietário do veículo nega envolvimento no acidente.

As vítimas enfrentam custos médicos elevados e a necessidade de reparos na moto danificada. Danilo ainda lida com a perda de renda por não poder trabalhar como motoboy. A polícia está investigando o caso e busca imagens para identificar o responsável pelo acidente.

Assista ao vídeo - Motorista ignora sinalização, atinge casal em moto e foge sem prestar socorro

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!