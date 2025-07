Mulher denuncia abuso nos fundos de escola em São Paulo Polícia investiga possível ligação entre dois ataques na zona leste Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 30/07/2025 - 13h34 (Atualizado em 30/07/2025 - 13h34 ) twitter

Mulher afirma ter sido abusada por homem nos fundos de escola na zona leste de SP

Uma mulher foi encontrada pedindo socorro nos fundos de uma escola no bairro Cidade Tiradentes, zona leste de São Paulo, após afirmar ter sido abusada sexualmente. O caso está sendo investigado pelo 49º Distrito Policial em São Mateus.

Nesta semana, outra mulher relatou um ataque por um homem armado com faca na mesma região. A polícia está à procura do agressor, que pode ser o mesmo responsável pelos dois incidentes. Moradores estão preocupados com a segurança local e aguardam a prisão do suspeito.

