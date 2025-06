Mulher perde R$ 6.550 após cair em golpe de emprego na internet Anúncio prometia estabilidade e rendimentos no transporte de medicamentos Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 27/06/2025 - 15h39 (Atualizado em 27/06/2025 - 15h39 ) twitter

Mulher é vítima de golpe em anúncio de emprego e perde mais de R$ 6 mil

Ariane da Silva Pereira, de 45 anos, mãe de duas filhas, foi vítima de um golpe após responder a um anúncio de emprego que prometia trabalho no transporte de medicamentos com bons rendimentos e estabilidade. A promessa levou Ariane a investir R$ 1.050 em um rastreador para o carro. No entanto, após esse pagamento inicial, surgiram novas exigências financeiras, totalizando um prejuízo de R$ 6.550.

Residente em Lorena (SP), Ariane vendeu bens pessoais para arcar com as despesas impostas pela falsa empresa. Todo o contato foi realizado por mensagens, e o endereço fornecido era fictício. Ao visitar o local indicado em Santana de Parnaíba (SP), ela descobriu que se tratava de uma empresa diferente.

Buscando justiça, Ariane registrou um boletim de ocorrência por estelionato. As autoridades alertam que empresas legítimas não solicitam pagamentos prévios para contratação.

Assista ao vídeo - Mulher é vítima de golpe em anúncio de emprego e perde mais de R$ 6 mil

