Onça-pintada ataca e mata caseiro no Pantanal Balanço Geral|Do canal Balanço Geral no YouTube 23/04/2025 - 16h00 (Atualizado em 27/04/2025 - 19h00 )

Jorge Ávalo, caseiro em Touro Morto, Mato Grosso do Sul, foi atacado por uma onça-pintada enquanto trabalhava em um pesqueiro. A onça, que já rondava a área há um mês, o atacou enquanto ele coletava mel, levando à sua morte. A Polícia Militar Ambiental encontrou seus restos mortais a 280 metros do local, após rastros serem identificados por um pescador. O difícil acesso à área complicou as buscas.

