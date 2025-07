Pai flagra agressões a filho autista em escola de Jundiaí Caso de maus-tratos ocorreu em escola municipal; pais buscam educação adequada para filho Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 30/07/2025 - 15h06 (Atualizado em 30/07/2025 - 15h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

RESUMO DA NOTÍCIA Pai registra agressões ao filho autista em escola municipal de Jundiaí.

Ao buscar o filho, ouviu gritos e gravou a situação, constatando lesões leves no IML.

Gravações com agressões verbais levaram à retirada temporária do aluno das aulas.

Escola alegou falta de recursos; medidas foram tomadas, mas caso foi arquivado pela justiça.

Pai implanta câmera escondida na mochila do filho e flagra agressões dos professores, em São Paulo

Um pai de Jundiaí registrou agressões sofridas por seu filho de 9 anos, diagnosticado com TDAH e autismo, em uma escola municipal. Ao ouvir os gritos do filho ao buscá-lo, ele gravou a situação e levou a criança ao IML, onde foi constatada lesão corporal leve.

Após o incidente, um gravador foi colocado na mochila do menino para monitorar os professores. As gravações revelaram agressões verbais, levando à retirada temporária do aluno das aulas. A escola alegou falta de recursos para fornecer apoio especializado.

O departamento de educação de Jundiaí informou que a agressão ocorreu há um ano e medidas foram tomadas, incluindo o afastamento de uma professora. O caso foi arquivado pela justiça. A prefeitura afirma manter acompanhamento especializado e reuniões com a família para garantir uma educação adequada para Samuel.

Assista ao vídeo - Pai implanta câmera escondida na mochila do filho e flagra agressões dos professores, em São Paulo

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!