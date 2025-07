Panela de pressão explode em restaurante de Mogi das Cruzes Cozinheira Tatiane Pedroso sofre queimaduras graves após explosão Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 21/07/2025 - 14h34 (Atualizado em 21/07/2025 - 14h34 ) twitter

Panela de pressão explode e deixa cozinheira ferida em restaurante na Grande São Paulo

Em um restaurante de comida nordestina em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, uma panela de pressão explodiu ferindo a cozinheira Tatiane Pedroso, de 41 anos. Ela sofreu queimaduras de primeiro grau no rosto e de terceiro grau nos braços durante o preparo de uma feijoada. No momento do acidente, apenas funcionários estavam presentes no local.

Tatiane percebeu um problema na panela e tentou desligar o fogo antes que a explosão ocorresse. Após o incidente, o dono do restaurante ajudou jogando água fria no rosto dela para aliviar as queimaduras. As câmeras de segurança registraram todo o ocorrido.

Especialistas alertam para a importância da manutenção adequada das panelas de pressão, incluindo a verificação da borracha de vedação e do estado dos pinos e válvulas para evitar acidentes como esse.

Assista ao vídeo - Panela de pressão explode e deixa cozinheira ferida em restaurante na Grande São Paulo

