Passageiros enfrentam atrasos no Terminal Tietê Viajantes para o Rio de Janeiro ficam sem informações Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 01/08/2025 - 12h36 (Atualizado em 01/08/2025 - 12h36 )

Passageiros reclamam de longas esperas e falta de informações no Terminal Tietê, em São Paulo

No Terminal Rodoviário do Tietê em São Paulo, passageiros enfrentaram longas horas de espera devido ao atraso de um ônibus com destino ao Rio de Janeiro. Entre os afetados estava Rossany Yurie, que deveria embarcar às 23h59 na noite de quinta-feira. Os viajantes não receberam informações claras da transportadora Da Mantina sobre a situação.

Apesar das tentativas para obter explicações, os funcionários não ofereceram previsões sobre a partida do ônibus. Rossany relatou que a empresa continuava remarcando as passagens sem dar respostas concretas, enquanto os viajantes aguardavam no chão sem acesso a alimentação. Até o momento, a empresa não respondeu aos pedidos de esclarecimento sobre o ocorrido.

