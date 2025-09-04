Passaia e Lombi repercutem a volta de A Escrava Isaura e detalhe surpreende
O apresentador e o comentarista do Balanço Geral foram flagrados lendo o livro que inspirou a novela; entenda!
Tem fã de A Escrava Isaura na área? No elenco de RECORD, Eleandro Passaia e Renato Lombardi foram flagrados nos bastidores do Balanço Geral lendo o livro de Bernardo Guimarães que inspirou a novela.
A dupla de milhões fez questão de reafirmar que o sucesso de 2004 está de volta em um formato ainda melhor e mais moderno. Mas um detalhe surpreendeu: Lombi estava tentando pegar spoilers da trama!
O vídeo postado nas redes sociais do programa repercutiu entre os internautas:“Estou acompanhando a novela”, afirmou uma. “Não perco”, escreveu outra.
Quem também fez questão de comentar foi a conta oficial de outro programa da emissora: “Tô ligado nessa história. E na sequência, não perca o Cidade Alerta com o Gottino”.
Confira o post abaixo:
O Balanço Geral vai ao ar se segunda a sexta, a partir das 11h, na tela da RECORD.