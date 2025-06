Perito descarta acidente em morte de empresário em Interlagos Cleiton Sá afirma que Adalberto Júnior foi assassinado Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 04/06/2025 - 16h06 (Atualizado em 04/06/2025 - 16h06 ) twitter

'Não existe a possibilidade de acidente', afirma perito forense sobre morte de empresário

O perito Cleiton Sá, vinculado ao Tribunal de Justiça de São Paulo, analisou a morte do empresário Adalberto Júnior, encontrado sem vida em um buraco no Autódromo de Interlagos. Após a avaliação do local, Cleiton concluiu que não se tratou de um acidente, mas sim de um homicídio.

Adalberto estava sem calças e sem calçados quando seu corpo foi encontrado. O capacete que usava estava sem a câmera, levantando suspeitas sobre um crime premeditado. As circunstâncias indicam que o empresário foi jogado no buraco já sem vida, pois não havia sinais de tentativa de sair do local.

A Polícia Civil está conduzindo uma investigação minuciosa no capacete encontrado para identificar digitais que possam pertencer ao agressor. A análise das paredes do buraco também não revelou indícios de que Adalberto tentou escapar, reforçando a tese de que ele foi colocado no local já morto.

Assista em vídeo - 'Não existe a possibilidade de acidente', afirma perito forense sobre morte de empresário

