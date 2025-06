Perseguição policial em Diadema (SP) resulta em prisão Dois suspeitos abandonam carro durante fuga; um foi preso e outro escapou Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 27/06/2025 - 15h43 (Atualizado em 27/06/2025 - 15h43 ) twitter

Criminosos em fuga da polícia abandonam carro e tentam fugir a pé em Diadema (SP)

Durante um patrulhamento de rotina em Diadema, na Grande São Paulo, policiais identificaram um carro prata ligado a diversos roubos na zona leste da cidade. Ao tentar abordar o veículo, os ocupantes desrespeitaram a ordem de parada, iniciando uma perseguição pelas ruas da região.

Os suspeitos abandonaram o carro em uma viela e tentaram fugir a pé. Um deles, vestido com uma blusa vermelha, foi capturado pelos agentes. O outro continua foragido. As buscas pelo segundo suspeito continuam enquanto as autoridades investigam mais detalhes sobre os crimes associados ao veículo.

