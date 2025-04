Polícia desarticula quadrilha do golpe ‘Boa Noite Cinderela’ em São Roque (SP) Operação resultou em duas prisões; polícia busca terceiro suspeito Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 04/04/2025 - 15h50 (Atualizado em 04/04/2025 - 15h50 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Polícia Civil prende integrantes de quadrilha do ‘Boa noite, Cinderela’ em São Roque (SP)

A Polícia Civil realizou uma operação em São Roque, São Paulo, nesta sexta-feira, prendendo dois integrantes de uma quadrilha especializada no golpe conhecido como ‘Boa Noite Cinderela’. Durante a ação, três mandados de prisão foram cumpridos contra suspeitos que dopavam e roubavam suas vítimas. O principal alvo foi Jonathan Francisco de Paula, identificado como líder do grupo.

Vítimas relataram que os golpes ocorriam após encontros em locais comerciais ou residências, onde eram drogadas e tinham seus bens roubados. Em um caso investigado, há suspeita de abuso sexual. Jonathan teria abordado uma vítima em sua casa com um cúmplice até que ela perdesse a consciência.

Além de Jonathan, Valdessi Dias Carvalho também foi detido. Um terceiro suspeito, que atuaria como motorista da quadrilha, está foragido. As autoridades continuam as buscas por ele enquanto esperam novas pistas das investigações. As prisões são vistas como um passo importante para interromper os crimes do grupo.

Assista em vídeo - Polícia Civil prende integrantes de quadrilha do ‘Boa noite, Cinderela’ em São Roque (SP)

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!