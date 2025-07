Polícia frustra roubo de carro com chupa-cabra em Diadema (SP) Jovem de 19 anos é preso ao tentar furtar veículo com dispositivo eletrônico Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 02/07/2025 - 16h41 (Atualizado em 02/07/2025 - 16h41 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Criminosos usam chupa-cabra para roubar carros sem chamar a atenção

Em Diadema (SP), um jovem de 19 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar enquanto tentava furtar um carro usando um dispositivo conhecido como chupa-cabra. Este equipamento permite ligar o veículo sem disparar o alarme ao substituir sua central eletrônica.

O crime ocorreu próximo a um centro de atenção psicossocial e foi registrado pelas câmeras de segurança do local. A vítima, uma enfermeira que estava chegando ao trabalho, sofreu um prejuízo significativo com a perda de seus produtos pessoais e de merchandising.

Alexandre Pereira confessou que receberia R$ 300 pelo furto e estava transportando o carro para São Bernardo do Campo (SP), onde seria entregue possivelmente para desmanche. A Polícia Civil agora investiga a identidade do comparsa envolvido no crime. Apesar do ocorrido, a vítima reafirmou seu compromisso com seu local de trabalho.

Assista ao vídeo - Criminosos usam chupa-cabra para roubar carros sem chamar a atenção

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!