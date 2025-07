Polícia intercepta furto de carros de luxo em São Paulo Carros recuperados e suspeito preso após ação policial Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/07/2025 - 16h18 (Atualizado em 18/07/2025 - 16h18 ) twitter

Carros de luxo são furtados do pátio de concessionária na zona sul de São Paulo

Três carros de luxo foram furtados de uma concessionária na zona sul de São Paulo. A Polícia Militar recuperou os veículos na zona leste, onde estavam sendo levados para um desmanche. Durante a fuga dos criminosos, um suspeito foi detido.

O Batalhão de Ações Especiais da PM iniciou patrulhamento após receber informações sobre o crime. Os suspeitos abandonaram os carros ao perceberem a presença policial, mas um deles foi capturado e confessou ter recebido pagamento pelo furto. Ele foi levado ao Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC), que agora investiga o caso.

Imagens de segurança mostram os criminosos invadindo a concessionária na região do Morumbi e saindo com os veículos, avaliados em cerca de R$ 100 mil cada. A polícia busca identificar outros envolvidos no crime.

Assista ao vídeo - Carros de luxo são furtados do pátio de concessionária na zona sul de São Paulo

