Quadrilha é detida após tentativa de roubo em farmácia de SP

Criminosos são presos ao tentar assaltar farmácia em busca de medicamentos de alto custo, em SP

Uma tentativa de roubo a uma farmácia em Pinheiros, São Paulo, terminou com a prisão de uma quadrilha que buscava medicamentos de alto custo para emagrecimento. Durante a ação, uma funcionária se assustou, levando os criminosos a fugirem sem conseguir levar produtos.

A polícia conseguiu localizar o veículo dos suspeitos através do sistema de câmeras da cidade, permitindo a captura dos envolvidos. Um dos membros do grupo admitiu que o objetivo do roubo era obter canetas emagrecedoras. As autoridades continuam investigando para desarticular esquemas criminosos relacionados a esses produtos.

