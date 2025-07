Receitas especiais marcam Dia da Lasanha no Balanço Geral Chef apresenta lasanha bolonhesa artesanal em São Paulo Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 29/07/2025 - 15h39 (Atualizado em 29/07/2025 - 15h39 ) twitter

Balanço Geral celebra o Dia da Lasanha com receitas especiais para Renato Lombardi

O programa Balanço Geral celebrou o Dia da Lasanha em São Paulo com receitas especiais preparadas pela por uma chef. Ela demonstrou como fazer a tradicional lasanha bolonhesa, utilizando massa caseira de grano duro e molhos artesanais.

A lasanha chegou ao Brasil no final do século 19 com imigrantes italianos e se tornou popular em todo o país. Durante a celebração, foram apresentadas também outras variações do prato, como as versões de cogumelo e bacalhau.

Renato Lombardi participou da degustação junto com outros membros do programa, em um ambiente descontraído onde tentaram adivinhar os sabores das lasanhas. A comemoração destacou a importância desse prato na culinária brasileira.

